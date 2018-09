Cidades Incêndio deixa equipes de combate a fogo do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco em alerta Queida atingiu 15 hectares de área de mata. Administração acompanha local para evitar novos focos

Incêndio ocorrido no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP) esta semana deixa equipes do local em alerta. Cerca de 15 hectares de mata foram queimados na terça-feira e a preocupação é que o fogo recomece. Nesta quarta-feira (5) mesmo havia alguns novos focos que foram controlados. No ano passado, cerca de 40% dos 2 mil hectares da reserva foram destruídos por ...