Cidades Incêndio começou com solda em cela de presídio em Formosa Duas detentas foram encaminhadas para atendimento médico após inalarem fumaça na cadeia pública. Ministério Público Estadual já havia pedido interdição do local

Incêndio na Cadeia Pública de Formosa, Entorno do Distrito Federal, deixou duas reeducandas intoxicadas na tarde desta sexta-feira (28). O incêndio aconteceu na ala do regime semiaberto da unidade prisional, que funciona no antigo presídio da cidade conhecido como “Cadeião”, localizado ao lado do presídio feminino, também no antigo centro de detenção. Havia 20 mulher...