Vida Urbana Incêndio começa em carreta e invade galpão em Goiânia Bombeiros utilizaram mais de 6 mil litros de água para conter chamas

Um incêndio que começou em uma carreta, na manhã desta terça-feira (25) se alastrou para o galpão onde o veículo estava estacionado. O caso foi registrado pelo Corpo de Bombeiros, no Residencial Sollar Ville, em Goiânia, e mais de seis mil litros de água foram utilizados no combate. Segundo a corporação, o veículo estava carregado com madeira e a estrutura do loc...