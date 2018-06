Cidades Incêndio atinge restaurante em Goiânia Chamas começaram na cozinha e atingiram a dispensa e o escritório do local

Um restaurante pegou fogo, na madrugada deste sábado (30), no Jardim da Luz, em Goiânia. As chamas atingiram a cozinha, a dispensa e o escritório do local. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Não houve feridos, somente danos materiais. De acordo com a corporação, o vigilante tentou apagar o fogo, antes das equipes chegarem. Seis viaturas atuaram no com...