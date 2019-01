Vida Urbana Incêndio atinge residência no Setor Jaó, em Goiânia Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local

Atualizada às 9h46. Um incêndio atingiu uma casa, na manhã desta sexta-feira (4), na Avenida Rio Branco, no Setor Jaó, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros enviou três viaturas para o local, mas quando as equipes chegaram à situação já havia sido controlada. De acordo com a corporação, era possível ver uma grande quantidade de fumaça saindo da residência. Ape...