Cidades Incêndio atinge residência no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia A casa estava trancada e vazia quando os bombeiros chegaram. Ainda não há informações sobre a família dona da casa

O Corpo de Bombeiros foi chamado pra controlar um incêndio, na tarde de hoje (25), em uma casa, na Rua Petrópolis, no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia. Duas viaturas estão no local para combater as chamas. A residência atingida pelo fogo estava vazia e trancada, de acordo com as informações. Por conta disso, os bombeiros tiveram que arrombar a port...