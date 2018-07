Cidades Incêndio atinge plantação de milho em Rio Verde, às margens da GO-333 Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu também um pasto nas proximidades da lavoura e a fumaça prejudica visibilidade na rodovia. Ainda não há informações sobre as causas do ocorrido

Um incêndio atingiu uma plantação de milho de uma fazenda localizada às margens da GO-333, na zona rural de Rio Verde, na Região Sudoeste do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe do 4° Batalhão da corporação, localizado no município, foi acionada por volta das 14 horas para realizar o combate e até o momento a ocorrência ainda não foi finalizada. O fogo s...