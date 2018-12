Vida Urbana Incêndio atinge parque Flamboyant, em Goiânia Fogo começou no meio dos bambus e depois se espalhou para outras regiões

O parque Flamboyant, no Jardim Goiás, em Goiânia, foi atingido por um incêndio na tarde desta segunda-feira (17). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram no meio dos bambus e depois atingiram outras regiões. Duas viaturas dos bombeiros ainda estão no local para garantir que o fogo não destrua ainda mais o parque. Até o momento não há...