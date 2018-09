Cidades Incêndio atinge Parque Estadual do João Leite, em Goiânia O Corpo de Bombeiros já enviou três viaturas para controlar o fogo

O Corpo de Bombeiros foi chamado, na tarde desta segunda-feira (10), para controlar um incêndio de grandes proporções no Parque Estadual do João Leite, próximo a barragem do ribeirão que dá nome à unidade de conservação, em Goiânia. Três viaturas de combate às chamas já estão no local. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o fogo. Mais atualizações e...