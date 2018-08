Cidades Incêndio atinge Parque Cascavel em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas em menos de uma hora

Um incêndio atingiu na noite desta segunda-feira (13), o Parque Cascavel, no Jardim Atlântico, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo na vegetação em menos de uma hora. De acordo com a corporação, após uma breve chuva é comum as pessoas atearem fogo na vegetação e que tal prática deve continuar frequente até o ...