Cidades Incêndio atinge nove carros em condomínio do Parque Amazônia, em Goiânia; assista Mesmo com a situação controlada, estacionamento continua isolado por causa da fumaça

Um incêndio no estacionamento de um condomínio localizado na Rua Uirapuru, no Parque Amazônia, em Goiânia, atingiu nove carros, uma moto e duas bicicletas. De acordo com supervisor metropolitano e primeiro tenente do Corpo de Bombeiros Leonardo Castro, o fogo começou em um carro no subsolo 2, espalhou por outros veículos e atingiu um carro no subsolo 1. “Nossas equipe...