Cidades Incêndio atinge Museu Nacional, no Rio de Janeiro Inaugurado em 1818, o museu completou 200 anos em junho

Um incêndio atinge o Museu Nacional, situado na Quinta da Boa Vista (zona norte do Rio), na noite deste domingo, 2. Os bombeiros foram acionados às 19h30 e às 20h20 estavam combatendo o fogo. Nesse horário ainda não havia informações sobre as dimensões do incêndio. Ferrrou meu, acabou o Museu Nacional. pic.twitter.com/GxPbrxdmej — cardoso (@Cardoso) 2 d...