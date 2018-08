Cidades Incêndio atinge Morro da Serrinha; o 2º em menos de 24 horas O Corpo de Bombeiros já foi acionado para combater as chamas

Um novo incêndio atinge, na manhã desta quarta-feira (1º), o Morro da Serrinha em Goiânia. O Corpo de Bombeiros já foi acionado para combater as chamas. Em menos de 24 hora, é a segunda vez que a vegetação do local é destruída pelas chamas. Na tarde desta terça-feira (31), o fogo queimou dois mil metros quadrados de vegetação. Segundo os Bombeiros, três mil e quinhentos litros de água foram gastos para combater as chamas. Ainda não há informaç...