Incêndio atinge mercearia no Setor Goiânia 2, na capital

Um incêndio atingiu uma mercearia, na manhã desta terça-feira (7), na Avenida Boulevard Conde dos Arcos, no Setor Goiânia 2. Não houve feridos e as causas do incêndio ainda são desconhecidas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas já foram controladas e a equipe utilizou 200 litros de água para combater o fogo. O trabalho de rescaldo também já foi realizado. De aco...