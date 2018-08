Cidades Incêndio atinge mata próxima a residências no Setor Pedro Ludovico As chamas tiveram início em um bambuzal e se espalharam rapidamente devido ao tempo seco

Um incêndio atingiu parte da vegetação do Jardim Botânico na tarde deste domingo (26), no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início em um bambuzal e se espalharam rapidamente devido ao tempo seco. Duas viaturas, que foram acionadas para a ocorrência, permanecem no local para realizar o rescaldo. A equipe inform...