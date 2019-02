Vida Urbana Incêndio atinge loja de joias em Goiânia O Corpo de Bombeiros informou que as chamas já foram controladas e não houve feridos

Um incêndio atingiu uma loja de joias na manhã desta segunda-feira (4), no Setor Campinas, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado e não houve vítimas, apenas danos materiais. De acordo com a corporação, as chamas teriam se espalhado por causa de produtos químicos usados para tratamento das joias. Não se sabe ainda o que teria inicia...