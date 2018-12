Vida Urbana Incêndio atinge ferragista e interdita rua em Aparecida de Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, as viaturas e os militares estão na pista e trabalham no combate as chamas

Atualizada às 10h53. Um incêndio em uma ferragista, na manhã desta quinta-feira (20), interditou totalmente a Rua Paracatu, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, as viaturas e os militares utilizaram 5 mil litros de água e conseguiram controlar as chamas. As equipes também evitaram que ...