Cidades Incêndio atinge fábrica de vasos em Aparecida de Goiânia Não há registro de feridos até o momento, segundo o Corpo de Bombeiros

Atualizada às 10h42. Um incêndio atinge, na manhã desta terça-feira (21), uma fábrica vasos para plantas no Setor Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas foram enviadas para o local e atuaram no combate das chamas. Não houve feridos. De acordo com a corporação, fogo já foi controlado, mas as equipes continuam no local...