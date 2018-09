Cidades Incêndio atinge depósito de madeira localizado no Setor Marabá, em Goiânia Maquinas de marcenaria e pranchas de madeira ficaram danificadas

Um depósito de madeira, localizado no Setor Marabá, em Goiânia, pegou fogo no início da noite deste domingo (9). A empresa fica localizada na Avenida José Inácio Sobrinho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a área atingida compreende 20 metros quadrados, sendo que a área total é de 420 metros quadrados. Foram danificados maquinas de marcenaria e pranchas de mad...