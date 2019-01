Vida Urbana Incêndio atinge depósito da SMT e destrói veículos no Setor Santa Genoveva, em Goiânia O local é utilizado para guardar carros apreendidos com irregularidades

Um depósito da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) pegou fogo por volta das 19h de hoje (22), no Setor Santa Genoveva, em Goiânia. As chamas atingiram um bambuzal próximo ao local e se alastraram pelo depósito, destruindo os veículos que estavam na área. Uma unidade do Corpo de Bombeiros foi enviada para conter o incêndio e levou cerca de 40 minutos para conter as c...