Cidades

Incêndio atinge casa no Parque Hayala, em Aparecida de Goiânia

O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar um incêndio em uma casa, na tarde de hoje (13), na Rua R-044, no Parque Hayala, em Aparecida de Goiânia. Duas viaturas de combate as chamas estão no local. Uma grande quantidade de fumaça negra está saindo da residência, que está vazia. Ainda não há informações sobre o que teria provocado esse incêndio. &n...