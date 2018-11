Cidades Incêndio atinge almoxarifado de obra no Jardim Goiás, em Goiânia Segundo informações do Corpo de Bombeiros, apesar da quantidade de fumaça, o fogo foi controlado rapidamente

Um incêndio de pequenas proporções atingiu um depósito de materiais de construção de uma obra, na manhã desta terça-feira (20), na Rua 70, no Jardim Goiás, em Goiânia. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada para combater as chamas, que tiveram início no almoxarifado da obra. De acordo com a corporação, apesar da extensa fumaça, não houve feridos e o fogo f...