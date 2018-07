Cidades Incêndio é contido em prédio no Setor Marista, em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, chamas foram controladas antes mesmo da chegada da corporação

Atualizado às 18h09 As chamas que atingiram o 3º andar de um prédio comercial localizado na Rua 1.134, no Setor Marista, na Região Sul da capital, foram rapidamente controladas na tarde desta quinta-feira (26). De acordo com o Corpo de Bombeiros, um chamado foi registrado por volta das 16 horas, com informações de que uma fumaça preta saía por janelas de um edifíci...