Impasse leva abandono do Eixo Anhanguera, em Goiânia Reportagem percorre todo trecho da linha e identifica vários problemas que dificultam uso

A situação do principal eixo de transporte público de Goiânia passou de ruim para péssima nos últimos dias. A condição crítica do Eixo Anhanguera já foi motivo de diversas reportagens do POPULAR por causa da dívida que acumula, falta de manutenção dos veículos e da própria via. A reportagem visitou toda a extensão da linha para verificar os principais problemas e for...