Vida Urbana IML: sobe para 107 número de corpos identificados em Brumadinho Maioria dos corpos das vítimas já foi liberada pelo IML para sepultamento ou cremação

A Polícia Civil de Minas Gerais atualizou, no início da tarde deste domingo (3), a relação de vítimas do desastre de Brumadinho já identificadas. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), 107 foram identificados até o momento. De acordo com balanço mais recente divulgado pela Defesa Civil de Minas Gerais, no total, 121 pessoas morreram com o rompimento da barragem 1 da M...