Cidades Imagens mostram agressões de professor antes da morte de advogada no Paraná Câmeras de segurança flagraram ainda o momento em que o marido sobe com o corpo da mulher pelo elevador e limpa os vestígios de sangue. Ele está preso e poderá responder por feminicídio

Imagens de câmeras de segurança do prédio onde a advogada Tatiane Spitzner, de 29 anos, morreu após cair do 4.º andar mostram uma sequência de agressões feita contra ela pelo marido, o professor Luís Felipe Mainvailer, de 32 anos. O vídeo obtido pela polícia reforça as suspeitas de que o homem foi o responsável por jogar a vítima do prédio, matando-a na hora, e...