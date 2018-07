Cidades Igreja faz 1º culto após desabamento de prédio no Largo do Paiçandu Luteranos ergueram tenda ao lado de templo religioso destruído há mais de dois meses; comunidade pretende reconstruir imóvel

Cerca de 100 pessoas compareceram ao primeiro culto realizado pela Igreja Evangélica Luterana de São Paulo desde o desabamento do Edifício Wilton Paes de Almeida, no dia 1º de maio, no qual morreram ao menos sete pessoas. O templo religioso ficava localizado ao lado do prédio, no Largo do Paiçandu, no centro da cidade de São Paulo, e foi parcialmente destruído após o...