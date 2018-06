Cidades Idoso suspeito de matar cabeleireiro durante invasão a residência está em estado regular O homem, de 60 anos, também foi baleado enquanto lutava com a vítima

Está em estado regular, em uma enfermaria do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), José de Oliveira Pires, de 60 anos, o homem suspeito de ter invadido a residência do cabeleireiro Caio Magno Santos Acácio, de 24 anos, e o assassinado com quatro tiros durante uma luta corporal. Enquanto brigavam, o idoso também foi baleado no braço. A invasão da casa de Caio Magno, ...