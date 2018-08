Cidades Idoso se entrega à polícia por suspeita de assassinar mulher dentro de casa Vizinhos contaram que o suspeito estava bebendo em um bar antes do crime

Um homem, de 61 anos, se entregou à polícia nessa terça-feira (7), após ser acusado de assassinar a mulher na noite do último domingo (5), na casa onde moravam no Recanto das Emas, Distrito Federal. As informações são do Metrópoles. Segundo a delegada da 27ª DP, Simone Alencar, mesmo sem confessar o crime, suspeito será mantido na cadeia e encaminhado ao Complexo Penit...