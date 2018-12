Vida Urbana Idoso que matou mulher a facadas em Goiânia alega ciúmes Os dois estavam casados há 50 anos e tinham quatro filhos. Após o crime, no Setor Real Conquista, homem foi à casa do vizinho e disse que havia “dado uns petelecos” na companheira

O aposentado Francisco Mariano do Nascimento, de 70 anos, matou ontem pela manhã a esposa Maria da Conceição Silva do Nascimento, de 66, no Setor Real Conquista, em Goiânia. O homem a esfaqueou quatro vezes, avisou o filho e o vizinho, e fugiu em seguida. Mais tarde, ele se apresentou na Central de Flagrantes e foi autuado por feminicídio. A Polícia Civil aponta que o crime t...