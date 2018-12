Vida Urbana Idoso que matou a facadas a esposa em Goiânia é apresentado pela polícia Pais de quatro filhos, os dois estavam casados há 50 anos; ele alegou ter cometido o crime por ciúmes

O aposentado Francisco Mariano do Nascimento, de 70 anos, foi preso no domingo (30) após matar a esposa Maria da Conceição Silva do Nascimento, de 66, no Setor Real Conquista, em Goiânia. Ele foi apresentado nesta segunda-feira (31) pela Polícia Civil (PC). Ontem, o homem esfaqueou a vítima quatro vezes. Ele afirmou ao vizinho que havia “dado uns petelec...