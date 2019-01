Vida Urbana Idoso morre após se afogar enquanto pescava em Anápolis Testemunhas contaram que as pescas do homem eram constantes

Um idoso de 63 anos morreu no final da tarde de quarta-feira (9), depois de cair e se afogar no Córrego das Antas enquanto pescava, em Anápolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que o homem era morador da região do Jardim Primavera e as pescas dele eram constantes no local. As pessoas que viram o afogamento chamaram os bombeiros e o Serviç...