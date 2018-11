Cidades Idoso fica ferido após bater veículo em árvore no Centro do Estado Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teria saído de uma fazenda e, no caminho, bateu em uma árvore

Um idoso de 73 anos ficou ferido após perder o controle do carro em que estava e sair da pista. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (20), no KM 11 da GO-156, próximo ao povoado de São Benedito, a 92 quilômetros de Goiânia, no Centro do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teria saído de uma fazenda com destino a Itaberaí, no caminho perdeu contro...