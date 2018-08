Cidades Idoso de 82 anos é preso suspeito de estuprar menina em Senador Canedo Segundo a Polícia Militar, uma coleguinha da vítima ligou no 190 e denunciou o crime

Um idoso, de 82 anos, suspeito de estuprar uma criança de 11 foi preso nesta segunda-feira (7), em Senador Canedo, na região metropolitana da capital. A Polícia Militar informou que uma coleguinha da vítima denunciou o caso no 190. De acordo com a PM, a atendente teve que insistir para conseguir o endereço da vítima, pois a coleguinha estava com medo de dar detalh...