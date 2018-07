Cidades Idoso de 79 anos é preso por abusar sexualmente de menina de 11 anos, em Goiatuba De acordo com a Polícia Civil, homem ainda teria oferecido dinheiro para irmã mais velha da vítima para que esta não denunciasse o caso

Um homem de 79 anos foi preso, nesta terça-feira (17), em Goiatuba, na Região Sul do Estado, por suspeita de ter abusado sexualmente de uma criança de 11 anos. De acordo com a Polícia Civil (PC) de Goiás, a menina relatou que o idoso cometia o crime com a alegação de que, dessa forma, ajudaria a família da vítima com alimentos. Ele teria, ainda, oferecido dinheiro à i...