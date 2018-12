Vida Urbana Idoso de 70 anos mata esposa de 66 a facadas no Setor Real Conquista, em Goiânia O casal tinha quatro filhos e estava casado há 50 anos

O aposentado Francisco Mariano do Nascimento, de 70 anos, matou na manhã deste domingo (30) a esposa Maria da Conceição Silva do Nascimento, de 66, no Setor Real Conquista, em Goiânia. O homem a esfaqueou quatro vezes, avisou o filho e o vizinho, e fugiu em seguida. Mais tarde, ele se apresentou na Central de Flagrantes da Polícia Cívil. Em depoimento à polí...