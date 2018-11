Cidades Idoso cai de telhado no Jardim Itaipu, em Goiânia, e só é encontrado 18 horas depois Fato ocorreu na noite desta terça-feira (20) e vítima ficou imóvel em consequência do impacto, sendo encontrada somente na tarde desta quarta-feira (21)

Um idoso foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros em casa, no Jardim Itaipú, em estado grave, depois de cair do telhado da residência. O senhor de 80 anos teria subido para fazer um reparo nas telhas, perdido o equilíbrio e caído. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (20), mas a vítima só foi encontrada na tarde desta quarta-feira (21). De acordo com o ...