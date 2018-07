Cidades Idoso é resgatado de embarcação descontrolada no Rio Araguaia, em Goiás; veja vídeo Piloto de 64 anos estava consciente e foi liberado após avaliação dos bombeiros

Um idoso de 64 anos foi resgatado de uma embarcação descontrolada, na tarde deste sábado (7), no Rio Araguaia, em Aruanã. Ele não teve ferimentos e foi liberado após avaliação dos bombeiros. A Tenente do Corpo de Bombeiros Carlane Calixto de Brito explicou que os guarda-vidas estavam no posto de observação quando avistaram a embarcação descontrolada, fazendo giros de 3...