Vida Urbana Idoso é preso suspeito de ter estuprado familiares de 12 anos em Itumbiara Homem, de 68 anos, responderá por estupro de vulnerável, que prevê pena de oito a 15 anos de reclusão

Agentes de Itumbiara prenderam, nessa terça-feira (12), um idoso suspeito de ter estuprado familiares de 12 anos. E.M.S, de 68 anos, foi encaminhado para a unidade prisional do município. A Polícia Civil não quis repassar mais informações sobre o homem ou mais detalhes do caso para que as identidades das vítimas fossem preservadas. O detido responderá pelo crime ...