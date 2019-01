Vida Urbana Idoso é preso suspeito de feminicídio no Parque Atheneu, em Goiânia O homem de 73 anos era investigado pelo crime de homicídio qualificado. A vítima, uma mulher de 83, morreu na última quarta-feira (23)

Um homem de 73 anos foi preso na casa da filha dele na tarde desta sexta-feira (25), no Parque Atheneu, em Goiânia. O idoso é investigado pelo crime de homicídio qualificado como feminicídio, contra Santina D'Abadia, de 83 anos, com quem morava há 15 anos. De acordo com informações da Polícia Civil (PC) Santina já havia sido agredida anteriormente. A última ocorrê...