Idoso é encontrado morto em uma cisterna, em Luziânia

Um idoso, de 75 anos, foi encontrado morto, na madrugada de hoje (28), em uma cisterna de aproximadamente 13 metros de profundidade, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. Jairo Mota da Silva estava desaparecido desde a manhã de ontem (27). Luiz Mota contou que o pai era acostumado a ir ao lote baldio, no Setor Fumal em Luziânia, para cuidar de um cavalo. A família acredita que por causa do mato alto o aposentado pode não ter visto o buraco e acabou caindo. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Formosa. (Alessandra Rocha é estagiária do GJC em convênio com a PUC-Goiás).