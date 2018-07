Cidades Idoso é encontrado morto com perfuração na cabeça, em Morrinhos De acordo com o Corpo de Bombeiros, homem estava caído ao lado de uma cadeira e de uma furadeira e já não tinha vida no momento da chegada da equipe

Um idoso de 85 anos foi encontrado morto na própria casa, em Morrinhos, no Sul do Estado. Ele estava caído ao lado de uma cadeira e de uma furadeira e tinha uma perfuração na cabeça, possivelmente causada pelo equipamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por uma mulher que cuidava do idoso, que não tinha familiares na cidade. Ela te...