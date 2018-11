Cidades Idoso é baleado e morre no perímetro urbano da BR-060 em, Goiânia Um neto da vítima contou que um carro se aproximou e disparou duas vezes contra ela, segundo o Corpo de Bombeiros

Atualizado às 16h09 Um homem de 62 anos foi baleado e faleceu no início da tarde desta segunda-feira (26), no KM 8 da BR-060, no Setor Jardim das Rosas, no perímetro urbano de Goiânia. Às 12h20, a corporação foi acionada e duas viaturas foram enviadas para atendimento. O óbito da vítima foi constatado no local. A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH...