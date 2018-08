Um idoso de 72 anos foi autuado e liberado, na manhã desta sexta-feira (10), após utilizar um facão para cortar o rabo de um cachorro, em Pontalina, região sul do Estado. Segundo a Polícia Civil, um representante de uma entidade protetora dos animais do município ficou sabendo do caso, procurou a delegacia e registrou queixa. A mutilação teria ocorrido na tarde desta quinta-feira (9).

De acordo com a polícia, o suspeito teria utilizado um facão para cortar o rabo do cachorro. O procedimento foi realizado sem anestesia ou qualquer outra forma de evitar o sofrimento do animal.

Em seu depoimento, o idoso alegou que mutilou o cachorro por causa dos pelos que se soltavam do rabo e se acumulavam pela casa. Ainda de acordo com a polícia, o membro é muito importante para o equilíbrio dos cães e a perda afeta de forma significativa a coordenação motora desses animais.

O idoso vai responder pelo crime de maus tratos de animais domésticos, cuja pena pode chegar a um ano de detenção.