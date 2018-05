Cidades Idosa morre atropelada por motocicleta em Aparecida de Goiânia Vítima de 84 anos começou a atravessar cruzamento quando se assustou e retornou

Uma idosa, de 84 anos, morreu após ser atropelada por uma motocicleta, na manhã desta terça-feira (22), no cruzamento da Rua 2 com a Rua 21, no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Segundo informações da Polícia Civil (PC), a vítima começou a atravessar a via, mas se assustou, retornou e foi atingida pelo veículo. O motoci...