Cidades Idosa internada em hospital é atingida por bala perdida no rosto e pode ficar cega A mulher, de 61 anos, aguardava para ser submetida a uma cirurgia de vesícula

Uma mulher de 61 anos foi atingida por um tiro de bala perdida dentro de um hospital, na madrugada deste sábado, 11, em Niterói, na região metropolitana do Rio. A paciente estava dentro da enfermaria do Hospital Santa Martha, em Santa Rosa, na zona norte da cidade, quando foi baleada no rosto. A paciente está em estado estável, mas corre risco de fic...