Cidades Idosa desaparecida é encontrada morta em matagal em Planaltina de Goiás A filha da vítima acredita que a mãe tenha esquecido o caminho de volta para casa

Uma idosa, de 78 anos, foi encontrada morta em um matagal nesta quarta-feira (15/8), em Planaltina de Goiás. A filha da vítima acredita que a mãe se perdeu e não conseguiu voltar para casa. As informações são do Metrópoles. O corpo da dona de casa Josefina Maria de Oliveira estava a 20km da casa da idosa, próximo a uma lagoa da cidade. De acordo com a filha...