Vida Urbana Idosa de 74 anos é encontrada morta dentro de piscina em condomínio no Setor Bueno, em Goiânia Corpo foi avistado por moradores do prédio e por vizinhos no começo da manhã deste sábado (5)

Uma idosa de 74 anos foi encontrada morta na manhã deste sábado (5) na piscina de um condomínio residencial localizado na Avenida T-65, no Setor Bueno, em Goiânia. A vítima foi identificada como Vera Lúcia Shimaltz. Moradores do condomínio e vizinhos do prédio ao lado avistaram o corpo na piscina, por volta das 6 horas da manhã, e acionaram o porteiro que foi ao...