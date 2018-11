Cidades Idosa de 106 é assassinada a pauladas dentro de casa As investigações seguem a linha de latrocínio, já que foram levados R$ 30 que estavam com a vítima

Uma idosa de 106 anos foi morta a pauladas na madrugada desse sábado (17), dentro da sua casa, no município de Feira Nova do Maranhão, a 803 km de São Luís. De acordo com a Polícia Civil, a principal suspeita é de latrocínio. As informações são do G1. Segundo a polícia, Antônia Conceição da Silva estava sozinha em casa quando foi surpreendida por um assaltante. O homem, que ainda não foi identificado, entrou na residênci...