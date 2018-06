Cidades Identificado jovem morto a tiros no Campus Samambaia, em Goiânia Luiz Carlos Pereira Castro, de 19 anos, não era aluno da UFG, informou a polícia

O jovem morto no Campus Samambaia foi identificado como Luiz Carlos Pereira Castro, de 19 anos. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (5) próximo ao Diretório Central dos Estudantes (DCE), da Universidade Federal de Goiás (UFG), no Setor Itatiaia, em Goiânia. O Comandante do Policiamento da capital, coronel Ricardo Mendes, explicou que Luiz Carlos não era aluno e...